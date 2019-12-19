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НОВОСТИ

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

16:32 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом говорится в четверг в сообщении Совета ЕС.

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.

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