На следующей неделе впервые пройдут учения по изоляции Рунета
17:00 19.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В России на следующей неделе впервые пройдут учения по изоляции Рунета. Изначально они были запланированы на сегодня, но мероприятие перенесли на понедельник.
К учениям об изоляции российского сегмента интернета привлечены как федеральные органы исполнительной власти, так и компании, работающие в сфере связи. У всех свои задачи, они перечислены в письме Минкомсвязи «Ростелекому», которое опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком». Так мобильные операторы и «Лаборатория Касперского» должны отработать вопросы обеспечения устойчивого и целостного функционирования интернета в России. ФСО и Минэнерго займутся угрозами по энергетическим системам. Россвязи с МЧС, а также регионами, будут оценивать уровень координации организации ремонтно-восстановительных работа на единой сети электросвязи. А ФСБ вместе с заинтересованными организациями оценят возможности реализации угроз перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, а также блокировки услуг связи — смс и доступа в интернет. В Минкомсвязи пообещали, что обычных пользователей сети учения никак не затронут. Подобные мероприятия, согласно постанволению правительства, должны проводиться по меньшей мере один раз в год
Закон об изоляции рунета, по утверждению его авторов, необходим на случай, если российский сегмент будет отключен от глобальной сети. Инициатива вызвала волну критики, в том числе со стороны экспертного сообществ. Эхо Москвы
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