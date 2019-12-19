Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

17:12 Источник: Эхо Москвы

Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Об этом сам бывший президент СССР рассказал в эфире информагентства «НСН». Он отметил, что страдает от воспаления легких.

В июне уже сообщалось о госпитализации 88-летнего политика. Горбачев работал в больнице над новой книгой, которая должна выйти в ближайшее время. Эхо Москвы