Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
17:12 19.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Об этом сам бывший президент СССР рассказал в эфире информагентства «НСН». Он отметил, что страдает от воспаления легких.
В июне уже сообщалось о госпитализации 88-летнего политика. Горбачев работал в больнице над новой книгой, которая должна выйти в ближайшее время. Эхо Москвы
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