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Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

18:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун- Билибинского узла Чукотского автономного округа. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отмечает, что для жителей чукотского города Певек этот день стал символичным - в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка.

Подключение "Академика Ломоносова" к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

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