Глава ПНС Ливии намерен просить Турцию направить войска в Триполи - ТВ
18:40 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж может в ближайшее время обратиться с просьбой к Турции направить войска в Триполи в рамках подписанного между сторонами меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщили в четверг телеканалу "Аль-Арабия" со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, Сарадж одобрил соответствующий запрос на отправку подразделений турецких ВС в столицу для поддержки лояльных ему формирований в противостоянии с наступающими силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Отмечается, что триполийский кабмин на экстренной встрече с командирами вооруженных отрядов принял решение задействовать ту часть меморандума, которая касается военного сотрудничества. Между тем, как передает телеканал "Аль-Джазира", здесь речь идет о технической и логистической помощи.
28 ноября в Стамбуле между ПНС и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи турецкими компаниями полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Положения о сотрудничестве в военной сфере позволяют триполийскому кабмину запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях. Также предусмотрен обмен разведанными, военное планирование и создание в случае необходимости штаба по взаимодействию в вопросах совместной обороны и безопасности.
После подписания этого документа президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности предоставить всю необходимую поддержку Сараджу. Он также обещал направить своих военных в Ливию в случае соответствующего запроса от ПНС на основе заключенного с ним соглашения.
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