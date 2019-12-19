0
0
152
НОВОСТИ

Глава ПНС Ливии намерен просить Турцию направить войска в Триполи - ТВ

18:40 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж может в ближайшее время обратиться с просьбой к Турции направить войска в Триполи в рамках подписанного между сторонами меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщили в четверг телеканалу "Аль-Арабия" со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, Сарадж одобрил соответствующий запрос на отправку подразделений турецких ВС в столицу для поддержки лояльных ему формирований в противостоянии с наступающими силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Отмечается, что триполийский кабмин на экстренной встрече с командирами вооруженных отрядов принял решение задействовать ту часть меморандума, которая касается военного сотрудничества. Между тем, как передает телеканал "Аль-Джазира", здесь речь идет о технической и логистической помощи.

28 ноября в Стамбуле между ПНС и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи турецкими компаниями полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Положения о сотрудничестве в военной сфере позволяют триполийскому кабмину запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях. Также предусмотрен обмен разведанными, военное планирование и создание в случае необходимости штаба по взаимодействию в вопросах совместной обороны и безопасности.

После подписания этого документа президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности предоставить всю необходимую поддержку Сараджу. Он также обещал направить своих военных в Ливию в случае соответствующего запроса от ПНС на основе заключенного с ним соглашения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 19.12.2019
Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке
0
63
19:35 19.12.2019
Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке
0
91
19:10 19.12.2019
У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба (+ВИДЕО)
0
133
19:00 19.12.2019
Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков
0
101
18:00 19.12.2019
Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки
0
200
17:32 19.12.2019
Правительство Британии отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии
0
234
17:12 19.12.2019
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
0
245
17:00 19.12.2019
На следующей неделе впервые пройдут учения по изоляции Рунета
0
246
16:32 19.12.2019
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
0
257
16:12 19.12.2019
Глава Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии Financial Times
0
273

Возврат к списку