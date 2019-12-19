Глава ПНС Ливии намерен просить Турцию направить войска в Триполи - ТВ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж может в ближайшее время обратиться с просьбой к Турции направить войска в Триполи в рамках подписанного между сторонами меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщили в четверг телеканалу "Аль-Арабия" со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, Сарадж одобрил соответствующий запрос на отправку подразделений турецких ВС в столицу для поддержки лояльных ему формирований в противостоянии с наступающими силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Отмечается, что триполийский кабмин на экстренной встрече с командирами вооруженных отрядов принял решение задействовать ту часть меморандума, которая касается военного сотрудничества. Между тем, как передает телеканал "Аль-Джазира", здесь речь идет о технической и логистической помощи.

28 ноября в Стамбуле между ПНС и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи турецкими компаниями полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Положения о сотрудничестве в военной сфере позволяют триполийскому кабмину запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях. Также предусмотрен обмен разведанными, военное планирование и создание в случае необходимости штаба по взаимодействию в вопросах совместной обороны и безопасности.

После подписания этого документа президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности предоставить всю необходимую поддержку Сараджу. Он также обещал направить своих военных в Ливию в случае соответствующего запроса от ПНС на основе заключенного с ним соглашения.