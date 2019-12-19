0
0
86
НОВОСТИ

Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков

19:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар - без удовлетворения", - зачитала решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 19.12.2019
Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке
0
63
19:35 19.12.2019
Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке
0
91
19:10 19.12.2019
У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба (+ВИДЕО)
0
133
18:40 19.12.2019
Глава ПНС Ливии намерен просить Турцию направить войска в Триполи - ТВ
0
171
18:00 19.12.2019
Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки
0
200
17:32 19.12.2019
Правительство Британии отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии
0
234
17:12 19.12.2019
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
0
245
17:00 19.12.2019
На следующей неделе впервые пройдут учения по изоляции Рунета
0
246
16:32 19.12.2019
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
0
257
16:12 19.12.2019
Глава Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии Financial Times
0
273

Возврат к списку