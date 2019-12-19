Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков
19:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар - без удовлетворения", - зачитала решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко.
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