Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар - без удовлетворения", - зачитала решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко.