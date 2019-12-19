Гитлера собираются лишить звания почетного гражданина австрийского города
22:00 19.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Гитлера захотели лишить звания почётного гражданина австрийского города. Речь идёт о населённом пункте под названием Вольфсберг, пишет DPA.
Решение об отзыве награды должен принять муниципальный совет.
В 1932 году Адольф Гитлер стал почётным гражданином общины Рейсбен, которая теперь принадлежит муниципалитету Вольфсберга. Уточняется, что решение об отзыве этого звания обсуждалось давно и сейчас выходит на общественное голосование. Говорит Москва
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