Гитлера собираются лишить звания почетного гражданина австрийского города

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Гитлера захотели лишить звания почётного гражданина австрийского города. Речь идёт о населённом пункте под названием Вольфсберг, пишет DPA.

Решение об отзыве награды должен принять муниципальный совет.

В 1932 году Адольф Гитлер стал почётным гражданином общины Рейсбен, которая теперь принадлежит муниципалитету Вольфсберга. Уточняется, что решение об отзыве этого звания обсуждалось давно и сейчас выходит на общественное голосование. Говорит Москва