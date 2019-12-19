Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке
19:35 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке в Москве. "Разумеется, президенту доложено", - заявил ТАСС пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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