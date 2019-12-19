Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке
20:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом журналистам сообщили в Минздраве РФ.
"Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения", - сказали в ведомстве.
Следственный комитет РФ возбудил по факту стрельбы на Лубянке уголовное дело о посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщила Петренко.
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