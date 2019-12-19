Открывший стрельбу на Лубянке был один, он не проник в здание ФСБ - служба
20:40 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. Об этом журналистам сообщили в четверг в ФСБ.
"Нападавший был один", - сказали в службе.
Там также опровергли сообщение ряда СМИ, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в четверг в результате стрельбы в центре Москвы, сообщили журналистам в ФСБ.
"Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы", - сказали в спецслужбе.
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минздраве России.
"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.
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