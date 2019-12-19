Открывший стрельбу на Лубянке был один, он не проник в здание ФСБ - служба

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. Об этом журналистам сообщили в четверг в ФСБ.

"Нападавший был один", - сказали в службе.



Там также опровергли сообщение ряда СМИ, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.



Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в четверг в результате стрельбы в центре Москвы, сообщили журналистам в ФСБ.

"Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы", - сказали в спецслужбе.



Пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минздраве России.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.

