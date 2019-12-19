0
0
96
НОВОСТИ

Открывший стрельбу на Лубянке был один, он не проник в здание ФСБ - служба

20:40 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. Об этом журналистам сообщили в четверг в ФСБ.

"Нападавший был один", - сказали в службе.

Там также опровергли сообщение ряда СМИ, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в четверг в результате стрельбы в центре Москвы, сообщили журналистам в ФСБ.

"Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы", - сказали в спецслужбе.

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минздраве России.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 19.12.2019
Российские спецслужбы могли знать о планировавшейся атаке - СМИ
0
71
20:00 19.12.2019
Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке
0
211
19:35 19.12.2019
Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке
0
189
19:10 19.12.2019
У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба (+ВИДЕО)
0
244
19:00 19.12.2019
Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков
0
189
18:40 19.12.2019
Глава ПНС Ливии намерен просить Турцию направить войска в Триполи - ТВ
0
263
18:00 19.12.2019
Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки
0
264
17:32 19.12.2019
Правительство Британии отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии
0
294
17:12 19.12.2019
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
0
308
17:00 19.12.2019
На следующей неделе впервые пройдут учения по изоляции Рунета
0
308

Возврат к списку