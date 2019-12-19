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Российские спецслужбы могли знать о планировавшейся атаке - СМИ

21:20 19.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Российские спецслужбы, по некоторым данным, знали о планировавшейся атаке. Как сообщает Рейтер, было известно, что она произойдет во время концерта в честь Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно.

Нападение произошло около 18 часов в районе здания ФСБ на Лубянке. Минздрав официально сообщает о пяти пострадавших и одном погибшем – это сотрудник ФСБ. Есть ли среди раненых гражданские лица не уточняется.

Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования. Сейчас ограничение частично снято. Остаются перекрытыми несколько выходов со станции «Кузнецкий мост». У здания ФСБ остаются несколько пожарных машин и скорая помощь.

В момент инцидента Владимир Путин находился в Большом Кремлевском дворце, где проходил концерт в честь Дня работника органов безопасности России. Вместе с президентом на мероприятии присутствовали главы ФСО, ФСБ, Службы внешней разведки. По словам пресс-секретаря главы государства, Путину оперативно докладывают о происходящем в центре столицы.  Эхо Москвы

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