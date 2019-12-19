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Европарламент призвал РФ отменить закон об "иностранных агентах"

22:40 19.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Европарламент призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах». Эту норму ранее в ходе большой пресс-конференции прокомментировал президент Владимир Путин.

Закон страны об «иностранных агентах» и поправки, расширяющие его действия на физических лиц, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, обязательства России как члена ОБСЕ и противоречит Конституции страны. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом. 

Там отмечается, что эта норма позволяет «клеймить» людей как «иностранных агентов», тем самым нарушая гарантированные им Основным законом права, в частности на свободу слова и объединений, а также ограничивая их приверженность российскому гражданскому обществу и участие в нем". В документе подчеркивается, что закон не содержит четких критериев, и существует риск его избирательного применения, например, по отношению к независимым журналистам и оппозиционерам. 

Владимир Путин также сегодня прокомментировал норму, отметив, что не российские власти придумали физлиц-«иноагентов», если за границей это подразумевает уголовную ответственность, то у нас – административную. Закон, по его словам, должен ограничить иностранное вмешательства во внутренние дела страны. А что касается физлиц, то тут, считает президент, главное избежать широкого толкования.

Сейчас закон позволят признать «иноагентом» частных лиц, которые распространяют материалы иностранных СМИ или участвуют в их создании, получая при этом деньги из-за рубежа. Эхо Москвы

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