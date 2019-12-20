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НОВОСТИ

РФ и Украина достигли принципиального соглашения по газу

09:00 20.12.2019 Источник: РБК

Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам прошедших в Берлине переговоров, передает корреспондент РБК. По словам российского министра энергетики Александра Новака, Россия, Украина и ЕС подготовили проект соглашения по газу, которое вскоре будет доработано.

Шефчович поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку. Детали договоренностей он отказался комментироваться. По словам вице-президента Еврокомисии, завтра, 20 декабря, они будут обсуждаться в Москве и Киеве.

Глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что на переговорах сторонам удалось составить протокол, который «приближает подписание контракта». «Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению», — сказал он.

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