Предполагаемый нападавший с Лубянки перед уходом сказал, что идет на соревнования по стрельбе
09:05 20.12.2019 Источник: Lenta.ru
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу.
Долгое время Манюров работал в охранных предприятиях. Каждое утро он уходил из дома со словами: «Мне на сопровождение», — имея в виду работу. В день происшествия женщина позвонила коллеге по имени Павел, и тот рассказал, что Евгений давно уволился.
«Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек», — заключила женщина.
Около 18:10 в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба.
Уходя из дома, Евгений Манюров сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе, сообщалось ранее. Предполагаемый стрелок увлекался оружием и практической стрельбой. Недавно он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.
По предварительным данным, во время атаки у здания ФСБ на Лубянке Манюров был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Его мотивы неизвестны. Lenta.Ru
СМИ сообщают, что Манюрову 39 лет и он является жителем Подольска.
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