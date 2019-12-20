МВД хочет получить право изымать детей из семьи

09:20 Источник: RNS

МВД России готовит поправки к Семейному кодексу, чтобы получить право на временное изъятие детей из семьи, если возникают случаи серьезного нарушения их прав, рассказал начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Колесник.

«Мы следующее предложение готовили по корректировке 77-ой статьи с тем, чтобы у нас соответствующие полномочия были. И, безусловно, мы согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи, согласно 77-ой статьи, не должно за собой, безусловно, влечь направление материалов о лишении родительских прав. Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы также и предложения уже готовим и направляем», — приводит «РИА Новости» слова Колесника.

По его словам, 77-я статья Семейного кодекса говорит о том, что полномочия по изъятию детей из семьи предоставляются только органам опеки, однако они эти органы действуют только в рабочее время с 9:00 до 18.00. В остальное же время на сообщения о противоправных действиях в отношении детей реагируют сотрудники полиции. RNS