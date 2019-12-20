Китай не позволит другим странам вмешиваться в дела Гонконга и Макао - Си Цзиньпин
09:32 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное правительство Китая никогда и ни под каким предлогом не позволит другим странам вмешиваться во внутреннюю политику двух специальных административных районов страны - Гонконга и Макао. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"После того, как эти районы воссоединились с родиной, все их дела относятся ко внутренним вопросам нашей страны и никому из-за рубежа не удастся диктовать какие-либо правила, - подчеркнул он, выступая с речью по случаю 20-летия официального вхождения Макао в состав Китая. - Мы ни за что не допустим, чтобы внешние силы вмешивались в дела Гонконга и Макао".
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