Демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте - Трамп
10:00 20.12.2019 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что демократы боятся, что на процесс об импичменте будут вызваны свидетели с их стороны, в связи с чем они затягивают процедуру в сенате. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, «они не хотят, чтобы под присягой давал показания коррумпированный политик Адам Шифф».
Трамп отметил, что они также не желают, «чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!». Газета.Ru
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