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В ответ на санкции против "Северного потока - 2" Меркель "объявила войну" - Bild

10:05 20.12.2019 Источник: Газета.Ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко отреагировала на введение США санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом пишет Bild.

Как утверждает издание, в ответ на такое решение Вашингтона она ответила «ясными словами». В материале указывается, что она якобы «объявила войну» президенту США Дональду Трампу.

Как отмечает издание, Меркель не станет терпеть того, «чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который она поддерживает». Газета.Ru

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