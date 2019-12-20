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ГИБДД может получить право проверять на алкоголь даже водителей без признаков опьянения

10:20 20.12.2019 Источник: Известия

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования — инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. Водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД.

По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть, особенно это касается наркоманов. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок.

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