ГИБДД может получить право проверять на алкоголь даже водителей без признаков опьянения
10:20 20.12.2019 Источник: Известия
МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования — инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. Водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД.
По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть, особенно это касается наркоманов. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок.
НОВОСТИ
- 11:20 20.12.2019
- Адвокаты Константина Котова подали жалобу в КС РФ
- 11:05 20.12.2019
- Счетная палата РФ обнаружила более 70 тыс. "недостроев"
- 11:00 20.12.2019
- Эфиопия отправила в космос свой первый спутник
- 10:32 20.12.2019
- В открытом доступе оказались личные данные почти 270-ти млн пользователей ФБ - эксперты
- 10:05 20.12.2019
- В ответ на санкции против "Северного потока - 2" Меркель "объявила войну" - Bild
- 10:00 20.12.2019
- Демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте - Трамп
- 09:32 20.12.2019
- Китай не позволит другим странам вмешиваться в дела Гонконга и Макао - Си Цзиньпин
- 09:20 20.12.2019
- МВД хочет получить право изымать детей из семьи
- 09:05 20.12.2019
- Предполагаемый нападавший с Лубянки перед уходом сказал, что идет на соревнования по стрельбе
- 09:00 20.12.2019
- РФ и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать