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В открытом доступе оказались личные данные почти 270-ти млн пользователей ФБ - эксперты

10:32 20.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Личные данные почти 270-ти млн пользователей ФБ оказались в открытом доступе.

Как сообщает британская исследовательская компания Comparitech, большая часть данных принадлежит пользователям из США. Эксперты отмечают, что доступ к информации мог получить любой человек. Злоумышленники могли воспользоваться этой информации для рассылки спама и фишинговых атак. База данных впервые появилась в интернете 4 декабря. Сейчас она уже недоступна, но могла быть скопирована. 

В свою очередь, представитель ФБ сказал изданию Business Insider, что скорее всего, речь идет об информации, полученной до изменений, которые ввела соцсеть в области защиты персональных данных.  Эхо Москвы

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