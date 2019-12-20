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Эфиопия отправила в космос свой первый спутник

11:00 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эфиопия при содействии Китая запустила в космос свой первый спутник ETRSS-1. Об этом сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

"Этот проект станет основой для нашего исторического путешествия к процветанию", - заявил по национальному телевидению заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен. Многочисленные официальные лица и рядовые граждане собрались в пятницу в горной космической обсерватории Энтото в предместье Аддис-Абебы, чтобы наблюдать в прямом эфире запуск первого эфиопского спутника с космодрома в КНР.

Запуск спутника дистанционного зондирования, разработанного совместно эфиопскими и китайскими специалистами, был произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР в 11:22 по местному времени (06:22 мск). ETRSS-1 был одним из девяти спутников, которые находились на "Чанчжэн-4B".

ETRSS-1 предназначен в первую очередь для мониторинга развития инфраструктуры, состояния сельскохозяйственных и лестных ресурсов, а также составления более точных прогнозов погоды.

Стоимость спутника - 7 млн долларов, 6 млн долларов из них внесла китайская сторона.

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