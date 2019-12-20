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Счетная палата РФ обнаружила более 70 тыс. "недостроев"

11:05 20.12.2019 Источник: Интерфакс

Более 70 тыс. объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет государственного бюджета, выявлено на территории России, сообщили в пятницу в пресс-службе Счетной палаты (СП) РФ.

"Сейчас в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются за счет бюджетных источников (открытые и закрытые данные)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что наибольшее количество проблемных объектов строительства выявлено в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%). При этом на федеральном уровне больше всего проблемных объектов находится в ведении Минстроя, Федерального казначейства и Минэкономразвития.

Наименьшее количество долгостроев зафиксировано в Татарстане (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО (3%). Меньше всего проблемных объектов находятся в ведении Росавтодора, Росархива и Минпросвещения.

Как отмечается, среди недостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, сейчас значатся много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других соцобъектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов.

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