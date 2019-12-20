Адвокаты Константина Котова подали жалобу в КС РФ

11:20 Источник: Эхо Москвы

Адвокаты Константина Котова, осужденного на 4 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов, подали жалобу в Конституционный суд. Они требуют признать несоответствующей данную статью Уголовного кодекса. Защитники Котова считают, что она нарушает право на свободу мирных собраний.

Кстати, накануне Владимир Путин обещал изучить обстоятельства этого дела. Эхо Москвы