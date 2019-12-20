Евросоюз призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь и реформировать избирательное законодательство

11:32 Источник: Интерфакс

Европейский союз призывает Белоруссию провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства, сообщает Европейская служба внешних действий (ЕСВД).

"Оценивая недавние парламентские выборы, представители ЕС сослались на заявление официального представителя ЕСВД, заключив, что это была "упущенная возможность" провести выборы в соответствии с международными стандартами", - отметили в службе по итогам прошедшего заседания координационной группы Белоруссия-ЕС.

Там также заявили, что "в связи с президентскими выборами 2020 года ЕС призвал белорусские власти незамедлительно возобновить работу по всеобъемлющей избирательной реформе в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии".

По информации ЕСВД, также ЕС и Белоруссия обсудили события в области прав человека и демократии. "ЕС поднял ряд вопросов, связанных с основными свободами, в частности со свободой СМИ, выражением мнений и свободой собраний. Кроме того, ЕС подтвердил свое несогласие с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Беларусью моратория в качестве первого шага к ее отмене", - отметили в службе внешних действий.