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НОВОСТИ

Сотрудников ГКОБ 1 переведут в новое отделение до конца года

11:35 20.12.2019

Сотрудники гинекологического отделения втрого филиала ГКОБ 1 встретились с главным врачом многопрофильной ГКБ 24 Григорием Родоманом. Всем медикам предложили трудоустройство в этом учреждении. Они уже побывали в операционнои блоке, увидели отделение реанимации и интенсивной терапии, посетили палаты для пациентов.

Тех, кто будет готов перейти в ГКБ 24, готовы трудоустроить уже до конца года. При этом, судя по отзывам медиков, условия труда и техническое оснащение учреждения их устроили.

Как заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, все необходимы для перевода врачей на новое место работы документы уже подписаны.

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