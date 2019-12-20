Федор Конюхов пересечет Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский путешественник Федор Конюхов планирует в 2021-2022 годах совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии. Об этом ТАСС сообщил его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.

"В 2021-2022 годах Федор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии. В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 м, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями", - сообщил он.

По словам Конюхова-младшего, катамаран находится в стадии проектирования, буквально в четверг дизайнеры сдали чертежи. Строительство начнется в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventurе. Солнечные батареи изготовит компания "Хевел" в Санкт-Петербурге.

Путешествие будет проходить в два этапа. В феврале- марте 2021 года Конюхов намерен пройти по маршруту Канарские острова - остров Антигуа протяженностью около 3 тысяч морских миль. В рамках второго этапа в декабре 2022 года запланировано пересечение Тихого океана по маршруту Чили - Австралия протяженностью порядка 9 тысяч морских миль. Все путешествие займет около шести месяцев.