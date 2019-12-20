В Карелии c вертолета сбросили мерседес
12:05 20.12.2019 Источник: Газета.Ru
В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen, передает издание «Столица на Онего». По данным издания, в местном аэропорту под названием «Пески» сообщили, что они заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета.
Представители воздушной гавани рассказали, что разбитый автомобиль, который был 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом.
«Это беспрецедентный случай», — отметили сотрудники аэропорта. Они добавили, что подобного рода случай в Карелии произошел впервые. Газета.Ru
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