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НОВОСТИ

В Карелии c вертолета сбросили мерседес

12:05 20.12.2019 Источник: Газета.Ru

В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen, передает издание «Столица на Онего». По данным издания, в местном аэропорту под названием «Пески» сообщили, что они заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета.

Представители воздушной гавани рассказали, что разбитый автомобиль, который был 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом.

«Это беспрецедентный случай», — отметили сотрудники аэропорта. Они добавили, что подобного рода случай в Карелии произошел впервые.  Газета.Ru

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