Роскомнадзору предложили провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу сим-карт

12:20 Источник: РБК

В России надо провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию. Такое предложение описано в письме депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову. Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность.

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.