Роскомнадзору предложили провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу сим-карт
12:20 20.12.2019 Источник: РБК
В России надо провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию. Такое предложение описано в письме депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову. Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность.
Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
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