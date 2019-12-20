СМИ назвали самые "пивные" регионы России
12:32 20.12.2019 Источник: Lenta.ru
Самарская область оказалась самым пивным регионом России. Она лидирует в рейтинге субъектов по объему разовой покупки разливного пива. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор», которое поступило в «Ленту.ру».
По данным аналитиков, в Самарской области средний объем покупаемого за один раз разливного пива составляет 4,2 литра. В этом регионе расположен один из старейших пивоваренных заводов России — Жигулевский, — в связи с чем здесь сильны традиции потребления напитка. Вторым регионом по объему покупаемого пива эксперты называют Хакасию ― 3,4 литра за одну покупку, третьим — Краснодарский край с 3,2 литра.
Самые высокие средние цены на разливное пиво оказались в Москве и Санкт-Петербурге — 161 рубль и 151 рубль соответственно. Самые низкие — в Хакасии, где они составляют 67 рублей. Средняя цена пива по России оказалась 94,7 рубля.
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