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В доме возможного стрелка с Лубянки нашли целый арсенал

13:00 20.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В доме жителя Подольска Евгения Манюрова, который, возможно, является человеком, устроившим стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке, нашли целый арсенал оружия. Как стало известно интернет-изданию «База», это четыре винтовки и травматический пистолет, а также карабин «Вепрь». Кроме того, у него обнаружили больше количество патронов. Есть пока неподтвержденные сведения, что в рюкзаке Манюрова были бомба и гранаты.

В ходе перестрелки на Лубянке Манюров был убит. Погиб сотрудник ФСБ, еще пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения. В Следственном комитете возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Источники «Коммерсанта» утверждают, что последние события могут ускорить кадровые перестановки в ФСБ.

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров не удивлен, что до сих пор нет никаких официальных заявлений ФСБ и других спецслужб.

По мнению Гончарова, в подобных ситуациях не стоит прибегать к домыслам.  Эхо Москвы

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