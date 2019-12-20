Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев, Порошенко оказался на 18-м месте

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте. Традиционный ежегодный рейтинг составляет журнал "Фокус".

В этом году список обновился наполовину. Его основу по- прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет, 20% - женщины.

Как и следовало ожидать, возглавил рейтинг действующий президент Владимир Зеленский. На втором месте оказался глава офиса президента Андрей Богдан, замыкает тройку лидеров самый богатый украинец Ринат Ахметов, который уже на протяжении многих лет входит в тройку наиболее влиятельных людей в стране.

На четвертое место после нескольких лет "забытья" вернулся один из богатейших украинцев Игорь Коломойский. В десятку рейтинга из "старой гвардии" попал также глава МВД Арсен Аваков, заняв девятое место. Остальные в первой десятке рейтинга - новые лица. Так, на пятом месте оказался премьер-министр Алексей Гончарук, на шестом - генеральный прокурор Руслан Рябошапка, на седьмом - глава Службы безопасности Украины (СБУ) - Иван Баканов, на восьмом - спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и замыкает десятку первый помощник президента Сергей Шериф.

По-прежнему сохранят влияние основатель EastOne Group, миллионер Виктор Пинчук. Он на 11-м месте. Неожиданно потеряла позиции глава партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Раде Юлия Тимошенко, оказавшись на 15-м месте.

Бывшего президента Петр Порошенко опередили мэр Киева Виталий Кличко, помощник президента Андрей Ермак, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахмия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и министр обороны Андрей Загороднюк. Замыкают двадцатку музыкант и депутат Рады Святослав Вакарчук и министр финансов Оксана Маркарова.