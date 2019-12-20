Несколько тысяч человек начали в Нью-Дели акцию протеста против закона о гражданстве - ТВ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч человек собрались в пятницу у исторической Соборной мечети в Старом Дели на манифестацию против новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, полиция препятствует намерению собравшихся у мечети пойти по улицам маршем протеста и пытается сдержать толпу.

По его данным, акцию возглавляет лидер организации "Бхим Арми" (борется за права неприкасаемых и низких каст - прим. ТАСС) Чандрашекхар Азад. Ранее власти отказали Азаду в разрешении организовать шествие по Нью-Дели от Соборной мечети до старинной обсерватории в центре города.

В минувшие сутки около 1200 человек были задержаны в Нью-Дели в ходе серии протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. В пятницу в индийской столице объявлены повышенные меры безопасности. Полиция дежурит на перекрестках и площадях. Проезд по некоторым улицам закрыт или ограничен. Как сообщил прессе представитель полиции Нью-Дели по связям с общественностью Мандип Сингх Рандхава, в столицу введены дополнительно 52 полицейских подразделения, в том числе спецчасти по борьбе с терроризмом и массовыми беспорядками.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, вне зависимости от религии.



Недовольство также выразили жители штатов на северо- востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе.

