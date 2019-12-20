Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет
13:32 20.12.2019 Источник: Интерфакс
Кабинет министров Японии в пятницу дал добро на принятие на 2020 год рекордного военного бюджета - в $48,6 млрд, который на 1,1% больше, чем бюджет за нынешний 2019 год, сообщает агентство Associated Press (AP).
Однако бюджет еще должен одобрить парламент Японии.
AP напоминает, что с 2013 года после того, как премьером Японии стал председатель Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд, продемонстрировав общий рост в 13%. При этом Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров: политика премьера направлена на усиление роли Сил самообороны в мировых делах и за укрепление связей с США в военной области.
Несмотря на 9 статью конституции Японии, де-факто Токио обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.
AP отмечает, что по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Япония входит в список из 10 стран мира с крупнейшими затратами на оборону.
В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.
НОВОСТИ
- 14:12 20.12.2019
- Выплата "Газпромом" около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной
- 14:00 20.12.2019
- Патриарх Кирилл допустил проведение некоторых богослужений на русском языке
- 13:20 20.12.2019
- Несколько тысяч человек начали в Нью-Дели акцию протеста против закона о гражданстве - ТВ
- 13:05 20.12.2019
- Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев, Порошенко оказался на 18-м месте
- 13:00 20.12.2019
- В доме возможного стрелка с Лубянки нашли целый арсенал
- 12:32 20.12.2019
- СМИ назвали самые "пивные" регионы России
- 12:20 20.12.2019
- Роскомнадзору предложили провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу сим-карт
- 12:05 20.12.2019
- В Карелии c вертолета сбросили мерседес
- 12:00 20.12.2019
- Федор Конюхов пересечет Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии
- 11:35 20.12.2019
- Сотрудников ГКОБ 1 переведут в новое отделение до конца года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать