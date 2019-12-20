Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет

13:32 Источник: Интерфакс

Кабинет министров Японии в пятницу дал добро на принятие на 2020 год рекордного военного бюджета - в $48,6 млрд, который на 1,1% больше, чем бюджет за нынешний 2019 год, сообщает агентство Associated Press (AP).

Однако бюджет еще должен одобрить парламент Японии.

AP напоминает, что с 2013 года после того, как премьером Японии стал председатель Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд, продемонстрировав общий рост в 13%. При этом Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров: политика премьера направлена на усиление роли Сил самообороны в мировых делах и за укрепление связей с США в военной области.

Несмотря на 9 статью конституции Японии, де-факто Токио обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

AP отмечает, что по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Япония входит в список из 10 стран мира с крупнейшими затратами на оборону.

В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.