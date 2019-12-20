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Патриарх Кирилл допустил проведение некоторых богослужений на русском языке

14:00 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение некоторых церковных служб, особенно затруднительных для понимания прихожан, допустимо на русском языке вместо церковнославянского. Об этом заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

"Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где- то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой", - сказал он.

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