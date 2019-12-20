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Выплата "Газпромом" около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной

14:12 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной обсуждается выплата "Газпромом" около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - сказал он.

Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.

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