Выплата "Газпромом" около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной
14:12 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной обсуждается выплата "Газпромом" около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - сказал он.
Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.
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