Великобритания решила пересмотреть закон 1351 года о госизмене - Times
14:32 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британское правительство намерено решительно пересмотреть средневековый закон об измене от 1351 года с целью наказания тех, кто передает государственные секреты "враждебным государствам". Об этом сообщила в пятницу газета "Таймс" со ссылкой на источники.
Архаичное законодательство может быть, как отмечает издание, изменено в соответствии с сегодняшними реалиями и в связи с обеспокоенностью действиями России и Китая на Западе. Согласно информации правительства Великобритании, новые законодательные меры разрабатываются для того, чтобы "предоставить службам безопасности юридические полномочия, которые необходимы им для противодействия растущей угрозе враждебных государств в настоящее время и в будущем".
Предусматривается, в частности, регистрация всех иностранных агентов на территории Соединенного Королевства, как это уже практикуется в США и Австралии. Это и другие предложения станут частью пакета мер безопасности, которые "усложнят деятельность противника" на территории Великобритании.
Официальные лица рассматривают также, по данным "Таймс", вопрос о возможности применять положения нового закона экстерриториально, что позволило бы британской внешней разведки МИ-6 активнее действовать за рубежом для защиты страны от "враждебных субъектов". По мнению эксперта по безопасности и разведке из Букингемского университета Энтони Глиса, это предоставит агентам спецслужбы больше возможностей для самостоятельной работы.
"Эта работа является воплощением в жизнь обязательства, взятого на себя бывшим премьер-министром [Терезой Мэй] после атаки в Солсбери, она объединит вместе новые и обновленные полномочия, даст нашим спецслужбам законные права, в которых они нуждаются, чтобы бороться с нарастающими угрозами со стороны враждебных государств", - говорится в распространенных в четверг пояснениях к тронной речи в парламенте королевы Елизаветы II.
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