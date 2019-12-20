В Подмосковье заработал крупнейший в Восточной Европе комплекс по переработке отходов "Восток"

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В Московской области на территории городского округа Егорьевский введен в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Восток». Мощность нового предприятия составляет 500 тыс. т отходов в год, 50% их них будет идти на утилизацию - переработку и компостирование, а не на захоронение. Это значит, что на полигон не поедут 250 000 т отходов, что сравнимо с 25 тыс. мусоровозов в год. Это самое мощное предприятие по переработке отходов не только в Московской области, но и во всей Восточной Европе.



«Это второе по счету предприятие по переработке отходов, открытое в этом году, и пятое предприятие, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами, - заявил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области. - Всего у нас будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники, все они позволят нам закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде».

Отходы на новое предприятие КПО «Восток» пойдут вместо закрытого ранее полигона ТБО «Егорьевский». Благодаря созданию цивилизованной системы обращения с отходами и вводу новых современных комплексов по переработке отходов с начала 2019 года закрыты два крупных полигона - в Коломне «Воловичи» и в Егорьевске полигон ТБО «Егорьевский».

«В двадцатых числах декабря мы закроем еще два мусорных полигона на территории городского округа Дмитровский «Непейно» и Мытищи «Каргашино». Общая площадь уже закрытых полигонов ТБО составляет более 40 га. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец 2019 года количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39 полигонов ТБО», - подчеркнул Евгений Хромушин. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов».

Разработала и построила КПО «Восток» компания «ЭкоЛайн», строительство происходило с применением современных технологий переработки ТКО. Реализация проекта осуществлялась в рамках национального проекта «Экология».

«Как региональный оператор, мы заинтересованы в том, чтобы меньшее количество отходов шло на полигон. КПО «Восток» позволит сократить объем захоронения вдвое, - сказал Евгений Михайлов, председатель совета директоров ООО «МКМ-Логистика», член совета директоров ГК «ЭкоЛайн». - В проекте использованы современные разработки для сортировки отходов, компостирования пищевых отходов, очистные и барьерные сооружения, полностью исключающие негативное влияние на окружающую среду. На предприятии создано 600 рабочих мест, отчисления в бюджет за десять лет составят более 3 млрд руб. С сегодняшнего дня комплекс начал принимать первые партии отходов с территории Воскресенского кластера».

Из 100% поступающих на КПО отходов на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, благодаря сортировке, объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину.

«Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающих отходов, установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов мощностью 105 тыс. т в год. Она позволит в ускоренном режиме термически обеззараживать органические отходы при температуре не менее 55 градусов Цельсия с одновременным окислением органического субстрата. Комплекс по переработке отходов «Восток» позволит сократить объем захоронения бытовых отходов на 300 000 т в год. Кроме того, благодаря вводу данного предприятия будет создано более 600 новых рабочих мест», - отметил Евгений Хромушин.

На новом предприятии, благодаря современному оборудованию, оптическим сепараторам, конвейерам и уникальным технологиям сортировки, все бытовые отходы будут переработаны без ущерба окружающей среде. На нем установлены современные системы и очистные сооружения, не позволяющие попадать фильтрату в почву, а вся органика будет переработана в компост и направлена на сельхознужды. Полезные же твердые фракции: пластик, стекло, бумага и железо приобретут вторую жизнь в рециклинге, неперерабатываемые «хвосты» станут RDF-топливом для энергетических и промышленных предприятий.

КПО «Восток» - пятое по счету современное предприятие по переработке коммунальных отходов, построенное в Московской области за последние полтора года.

Сегодня в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего будет построено 12 новых современных КПО, строится 4 завода по термической обработке отходов. Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должны довести объем захоронения ТКО всего до 5% от образуемых отходов.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области