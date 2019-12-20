Американский корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме
15:00 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте американского космического ведомства - НАСА.
Запуск произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планируется через сутки. Предполагается, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, а затем совершит посадку на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью- Мексико. В НАСА рассчитывают, что после успешного полета корабля в автоматическом режиме он будет отправлен с астронавтами на борту к МКС в середине 2020 года.
НОВОСТИ
- 15:00 18.12.2019
- Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
- 09:32 18.12.2019
- Россия не собирается пускать иностранные военные корабли на Северный морской путь
- 09:00 18.12.2019
- Турция намерена открыть военно-морскую базу на севере Кипра
- 20:00 17.12.2019
- Непрофессиональных действий между ВС РФ и США в зоне Тихого океана нет - Пентагон
- 14:00 17.12.2019
- Двигатель отказал у военного самолета Ту-22 в Астраханской области
- 09:05 17.12.2019
- Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
- 09:00 17.12.2019
- В Средиземном море начались совместные военные учения РФ и Сирии
- 16:00 16.12.2019
- Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
- 15:00 16.12.2019
- Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
- 13:32 16.12.2019
- Система прогнозирования вооруженных конфликтов появилась в Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать