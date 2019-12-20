Американский корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте американского космического ведомства - НАСА.

Запуск произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планируется через сутки. Предполагается, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, а затем совершит посадку на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью- Мексико. В НАСА рассчитывают, что после успешного полета корабля в автоматическом режиме он будет отправлен с астронавтами на борту к МКС в середине 2020 года.