В ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны Украины за неделю

15:12 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю обстреляли четыре населенных пункта самопровозглашенной Луганской Народной Республики, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко в пятницу журналистам.

По данным Народной милиции ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Смелое, Фрунзе, Голубовское и Донецкий. При обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и стрелковое оружие.