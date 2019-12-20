В ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны Украины за неделю
15:12 20.12.2019 Источник: Интерфакс
Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю обстреляли четыре населенных пункта самопровозглашенной Луганской Народной Республики, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко в пятницу журналистам.
По данным Народной милиции ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Смелое, Фрунзе, Голубовское и Донецкий. При обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и стрелковое оружие.
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