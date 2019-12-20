Курс евро на Мосбирже опустился до 69 руб. впервые с марта 2018 г.

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 руб., свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск. В последний раз курс евро находился ниже 69 руб. в марте 2018 г.

На 14:00 мск курс евро опустился на 0,63%, до 68,98 руб.