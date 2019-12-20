Во Франции Google оштрафовали на €150 млн

17:00 Источник: Известия

Французский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал американскую компанию Google на €150 млн за злоупотребление доминирующим положением в сфере поисковой рекламы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 20 декабря, сообщении на сайте регулятора.

«Google злоупотребил доминирующим положением, которое он имеет на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей рекламной платформы Google Ads и применяя их в несправедливой и случайной манере», — отмечается в сообщении.

В связи с этим на Google был наложен штраф в €150 млн, также французский антимонопольный орган предписал компании уточнить написание правил работы платформы Google Ads и порядок прекращения работы аккаунтов. Известия