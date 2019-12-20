С момента подписания договора о Союзом государстве не выполнены многие пункты соглашения - Путин

16:12 Источник: Эхо Москвы

За 20 лет с момента подписания договора о Союзом государстве Москва и Минск не выполнили многие пункты соглашения, — заявил президент Путин на встрече с белорусским руководителем Александром Лукашенко.

Лидеры двух стран встретились в Петербурге, где сегодня пройдет саммит Евразийского экономического союза и неформальная встреча глав СНГ. Эхо Москвы