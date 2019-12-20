Власти США заподозрили в работе на ГРУ Александру Элбакян
16:32 20.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти США заподозрили в работе на ГРУ основателя сайта с бесплатными публикациями научных изданий Александру Элбакян. Она это отрицает.
Минюст США предположил, что Александра Элбакян могла собирать секретную информацию для российских военных. Поводом для расследования стал открытый ей 8 лет назад интернет-ресурс Sci-Hub (Сай-Хаб). На нём свободно публикуются работы из самых престижных научных изданий мира, легально они доступны только по подписке, её стоимость может составлять тысячи долларов, пишет газета Washington Post. Элбакян
из Казахстана и последние годы пытается получить российское гражданство. Она отвергла подозрения в работе на российскую разведку или спецслужбы другой страны. При этом основатель сайта отметила, что не удивлена начавшимся расследованием. Из-за своего образования в области компьютерной безопасности и кроме того в подростковые года она была хакером-любителем. «Русскоязычный проект, который использует аккаунты университетов, чтобы получать информацию – это конечно подозрительно», добавила Элбакян. Пару лет назад она закрыла доступ к порталу российским пользователям после того как один наш учёный назвал ее именем открытый им вид паразитического насекомого. Sci-Hub уже становился объектом разбирательств из-за пиратства.
Сама Элбакян все отрицает. Ранее в США в отношении Скай-Хаб проводилось разбирательство из-за нарушения авторских прав. Суд в Нью-Йорке удовлетворил иск одного крупного научного издательства. Скай-Хаб и еще несколько компаний обязали заплатить 15 миллионов долларов за размещение научных публикаций в свободном доступе. Эхо Москвы
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