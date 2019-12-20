Boeing и НАСА сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.

"У Starliner произошло нештатное выведение на орбиту, но мы контролируем корабль. Команда управления и контроля оценивает следующий маневр", - говорится в сообщении Boeing в "Твиттере".

Глава НАСА Джим Брайденстайн в свою очередь проинформировал, что сейчас "Starliner находится на стабильной орбите". По его словам, "не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС".