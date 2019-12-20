Boeing и НАСА сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
16:00 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
"У Starliner произошло нештатное выведение на орбиту, но мы контролируем корабль. Команда управления и контроля оценивает следующий маневр", - говорится в сообщении Boeing в "Твиттере".
Глава НАСА Джим Брайденстайн в свою очередь проинформировал, что сейчас "Starliner находится на стабильной орбите". По его словам, "не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС".
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