Путина задела резолюция Европарламента о мировой войне

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй Мировой войны.

"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано", - обратился глава российского государства к коллегам по СНГ на неформальном саммите.