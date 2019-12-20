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Путина задела резолюция Европарламента о мировой войне

17:32 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй Мировой войны.

"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано", - обратился глава российского государства к коллегам по СНГ на неформальном саммите.

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