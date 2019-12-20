У России нет стремления вернуться в G7, заявил Рябков
20:00 20.12.2019 Источник: Интерфакс
Россия не заинтересована ни в возвращении в "Группу семи", ни в изучении выдвигаемых для этого критериев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что лидеры и политики стран G7 активно направляют сигналы по поводу возращения России в "семерку", обсуждают критерии и условия этого возвращения.
"Меня это очень веселит, потому что по-большому это из той же серии, что "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году, а потом оно исчезло напрочь", - сказал замглавы МИД РФ.
НОВОСТИ
- 19:20 20.12.2019
- Второй раненный при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице
- 18:40 20.12.2019
- В Москве "заминирован" храм Христа Спасителя - источник
- 18:00 20.12.2019
- Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit
- 17:32 20.12.2019
- Путина задела резолюция Европарламента о мировой войне
- 17:12 20.12.2019
- Эрдоган пообещал ответить США в случае введения санкций против "Турецкого потока"
- 17:00 20.12.2019
- Во Франции Google оштрафовали на €150 млн
- 16:32 20.12.2019
- Власти США заподозрили в работе на ГРУ Александру Элбакян
- 16:12 20.12.2019
- С момента подписания договора о Союзом государстве не выполнены многие пункты соглашения - Путин
- 16:00 20.12.2019
- Boeing и НАСА сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
- 15:32 20.12.2019
- Курс евро на Мосбирже опустился до 69 руб. впервые с марта 2018 г.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать