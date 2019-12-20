0
0
53
НОВОСТИ

У России нет стремления вернуться в G7, заявил Рябков

20:00 20.12.2019 Источник: Интерфакс

Россия не заинтересована ни в возвращении в "Группу семи", ни в изучении выдвигаемых для этого критериев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что лидеры и политики стран G7 активно направляют сигналы по поводу возращения России в "семерку", обсуждают критерии и условия этого возвращения.

"Меня это очень веселит, потому что по-большому это из той же серии, что "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году, а потом оно исчезло напрочь", - сказал замглавы МИД РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 20.12.2019
Второй раненный при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице
0
142
18:40 20.12.2019
В Москве "заминирован" храм Христа Спасителя - источник
0
238
18:00 20.12.2019
Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit
0
247
17:32 20.12.2019
Путина задела резолюция Европарламента о мировой войне
0
336
17:12 20.12.2019
Эрдоган пообещал ответить США в случае введения санкций против "Турецкого потока"
0
270
17:00 20.12.2019
Во Франции Google оштрафовали на €150 млн
0
245
16:32 20.12.2019
Власти США заподозрили в работе на ГРУ Александру Элбакян
0
356
16:12 20.12.2019
С момента подписания договора о Союзом государстве не выполнены многие пункты соглашения - Путин
0
324
16:00 20.12.2019
Boeing и НАСА сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
0
349
15:32 20.12.2019
Курс евро на Мосбирже опустился до 69 руб. впервые с марта 2018 г.
0
329

Возврат к списку