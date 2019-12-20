У России нет стремления вернуться в G7, заявил Рябков

20:00 Источник: Интерфакс

Россия не заинтересована ни в возвращении в "Группу семи", ни в изучении выдвигаемых для этого критериев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что лидеры и политики стран G7 активно направляют сигналы по поводу возращения России в "семерку", обсуждают критерии и условия этого возвращения.

"Меня это очень веселит, потому что по-большому это из той же серии, что "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году, а потом оно исчезло напрочь", - сказал замглавы МИД РФ.