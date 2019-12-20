Виновный в попытке подрыва "Сапсана" приговорен к 22 годам заключения

21:20 Источник: Эхо Москвы

Военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова. Он признан виновным в попытке подрыва «Сапсана» на пути из Москвы в Санкт-Петербург в 2017 году. Бурхонов признал свою вину.

В июне Московский окружной военный суд по этому же уголовному делу приговорил семерых выходцев из Таджикистана к разным срокам от 15 до 21 года. По версии следствия, все они были сторонниками «Исламского государства» (эта организация признана террористической и запрещена в России). Эхо Москвы