Виновный в попытке подрыва "Сапсана" приговорен к 22 годам заключения
21:20 20.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова. Он признан виновным в попытке подрыва «Сапсана» на пути из Москвы в Санкт-Петербург в 2017 году. Бурхонов признал свою вину.
В июне Московский окружной военный суд по этому же уголовному делу приговорил семерых выходцев из Таджикистана к разным срокам от 15 до 21 года. По версии следствия, все они были сторонниками «Исламского государства» (эта организация признана террористической и запрещена в России). Эхо Москвы
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