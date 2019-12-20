В Москве "заминирован" храм Христа Спасителя - источник

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Храм Христа Спасителя в Москве проверяется после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя. Его эвакуация не проводится", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в Москве были "заминированы" более 20 школ, 11 судов, аэропорты Домодедово и Шереметьево, одна станция Московского центрального кольца, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Московский авиационный и Московский архитектурный институты.