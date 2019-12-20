Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата общин британского парламента одобрила в пятницу законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против - 234.

До этого парламент четыре раза отклонял законопроект: трижды при премьер-министре Терезе Мэй и как минимум один раз при Борисе Джонсоне. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии во главе с Джонсоном на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин.

Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок - до 31 января 2020 года.