Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit
18:00 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата общин британского парламента одобрила в пятницу законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против - 234.
До этого парламент четыре раза отклонял законопроект: трижды при премьер-министре Терезе Мэй и как минимум один раз при Борисе Джонсоне. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии во главе с Джонсоном на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин.
Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок - до 31 января 2020 года.
НОВОСТИ
- 18:40 20.12.2019
- В Москве "заминирован" храм Христа Спасителя - источник
- 17:32 20.12.2019
- Путина задела резолюция Европарламента о мировой войне
- 17:12 20.12.2019
- Эрдоган пообещал ответить США в случае введения санкций против "Турецкого потока"
- 17:00 20.12.2019
- Во Франции Google оштрафовали на €150 млн
- 16:32 20.12.2019
- Власти США заподозрили в работе на ГРУ Александру Элбакян
- 16:12 20.12.2019
- С момента подписания договора о Союзом государстве не выполнены многие пункты соглашения - Путин
- 16:00 20.12.2019
- Boeing и НАСА сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
- 15:32 20.12.2019
- Курс евро на Мосбирже опустился до 69 руб. впервые с марта 2018 г.
- 15:12 20.12.2019
- В ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны Украины за неделю
- 15:00 20.12.2019
- Американский корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать