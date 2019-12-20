Второй раненный при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.