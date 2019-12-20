Второй раненный при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице
19:20 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.
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